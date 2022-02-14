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В «Художественном» пройдет российская премьера фильма Александра Золотухина «Брат во всем»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:57

24 февраля, в 19.00, в большом зале «Художественного» состоится российская зрительская премьера драмы «Брат во всем» выпускника мастерской Александра Сокурова Александра Золотухина. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе кинотеатра.

Картина рассказывает о взрослении двух братьев-близнецов, которые осваивают профессию военных летчиков. Для того чтобы не мешать друг другу добиться мечты своей привязанностью, им приходится пережить болезненное расставание.

Фильм снимался в реальном учебном авиационном городке. Оператором выступил Андрей Найденов, который работал над «Дорогими товарищами!» Андрея Кончаловского. Главные роли в картине исполнили выпускники Екатеринбургского государственного театрального института Николай и Сергей Журавлевы. Эти роли стали для них дебютом в кино.

Международная премьера «Брата во всем» состоялась на 72-м Берлинском международном кинофестивале в рамках программы. Художественным консультантом проекты выступил Александр Сокуров.

В «Художественном» картину представят сам Золотухин и программный директор кинотеатра Стас Тыркин. Билеты на премьеру можно приобрести здесь. Стоимость билетов начинается от 750 рублей.

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