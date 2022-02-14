В «Художественном» пройдет российская премьера фильма Александра Золотухина «Брат во всем»

24 февраля, в 19.00, в большом зале «Художественного» состоится российская зрительская премьера драмы «Брат во всем» выпускника мастерской Александра Сокурова Александра Золотухина. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе кинотеатра.

Картина рассказывает о взрослении двух братьев-близнецов, которые осваивают профессию военных летчиков. Для того чтобы не мешать друг другу добиться мечты своей привязанностью, им приходится пережить болезненное расставание.