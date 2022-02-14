Александр Цыпкин озвучил свои рассказы для «Яндекс.Музыки»

Писатель Александр Цыпкин озвучил собственные сборники рассказов и повесть для «Яндекс.Музыки». Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.

Подписчики «Плюса» смогут прослушать работы «Девочка, которая всегда смеялась последней», «Не зли меня, Славик!» и повесть «Три товарища? О чем молчит балет».

В сборник «Девочка, которая всегда смеялась последней» вошли самые узнаваемые рассказы Цыпкина, часть которых легла в основу сериала «Беспринципные», а в «Не зли меня, Славик!» — рассказы из книги «Трагическое недоразумение» и короткие сатирические эссе. Пьеса «Три товарища? О чем молчит балет» впервые прозвучит где‑либо за пределами сцены в формате повести. Она была написана в соавторстве с хореографом и солистом Мариинского театра Юрием Смекаловым.

«Я знаю, что мои произведения любят слушать. Но ни один автор не может уняться, пока не донесет до публики свою собственную трактовку своего же произведения. Этот зуд и желание смотреть на жанр современным взглядом и заставили меня сесть в студии звукозаписи и не выходить оттуда, пока работа над аудиокнигами не была закончена», — рассказал писатель.

Одновременно с выходом аудиокниг на «Кинопоиске» появилась аудиодорожка с комментариями Цыпкина к премьере второго сезона «Беспринципных». С ее помощью зрители смогут узнать, почему Ингеборга Дапкунайте не хотела сниматься в сериале, чем шоу возмутило жителей Патриарших прудов и многое другое.