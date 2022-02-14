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Любовь и ревность на провинциальной дискотеке в новом клипе Стереополины

Семён Гудошников
Сегодня в 16:07

Стереополина выпустила клип на песню «Солнечный мальчик». Его режиссером выступил Арсений Кузнецов, автор дебютного клипа артистки «Первое свидание».

Сюжет ролика разворачивается на вечеринке во Дворце культуры. Хулиган влюбляется в девушку, но она не отвечает ему взаимностью. Тогда в зале появляется юноша с золотыми локонами, который приглашает героиню клипа на танец. Это вызывает ревность хулигана, и он решает призвать на помощь своих «братков».

Кузнецов рассказал «Афише Daily», что написал сценарий клипа еще прошлым летом. Он хотел сделать максимально понятную историю, поэтому выбрал тему любви, близкую всем. Чтобы избежать банальностей, режиссер решил рассказать историю со стороны антагониста.

«Мне почему‑то с детства всегда было жалко злодеев. Вспоминаю, как в 5 лет увидел в театре Качалова Илью Александровича Славутского в роли Бармалея, наверно, тогда это впервые заметил за собой. Он вызывал больше симпатии, чем все остальные персонажи. Герои всегда так безжалостно расправляются со злодеями, не давая им шанса на исправление или изменение. Мне кажется, гораздо полезнее объяснить зрителю или хотя бы намекнуть на суть причины, природы зла. Если говорить об арке героя-хулигана, то это история про неадекватное восприятие реальности», — поделился Кузнецов.

Карина Абдулкаюмова (настоящее имя артистки) выпускает музыку в жанре sovietwave. Ее дебютный альбом «Сумеречная зона» вышел в 2018 году, после этого свет увидели пластинки «Институт культуры и отдыха», «Unstrumental» и «Суперлуние». Последнюю «Афиша Daily» включила в список лучших поп-альбомов 2021 года.

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