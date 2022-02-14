Иван Дорн, Loqiemean и менеджер Монеточки выступят на онлайн-конференции ИМИ

Институт музыкальных инициатив (ИМИ) проведет 19 февраля бесплатную онлайн-конференцию «Как найти деньги, счастье и аудиторию в музыкальной индустрии». Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Начало конференции в 11.00, прямая трансляция будет доступна на ее сайте и в сообществе ИМИ во «ВКонтакте». Предварительная регистрация для зрителей уже открыта.

На мероприятии известные артисты и профессионалы музыкального бизнеса расскажут, чем индустрия жила в 2021 году и как построить успешную карьеру в современных реалиях.

Среди спикеров: Иван Дорн, Loqiemean, Денис Кукояка из группы «Хлеб», Владимир Гарат из «Френдзоны», директор по развитию музыкальных проектов VK Константин Сидорков, глава музыкальной редакции Spotify в России и СНГ Анна Ерко, менеджер Монеточки, бывший пиар-директор Noize MC и Anacondaz Максим Гну, основатель лейбла «ГОСТ звук» Ильдар Зайнетдинов и многие другие.

Трансляция будет одновременно вестись на трех тематических каналах: «Радость» — о том, как получать удовольствие от музыки и сохранить ментальное здоровье, «Аудитория» — о поиске своей публики и взаимодействии с ней и «Деньги» — о том, как грамотно зарабатывать и следить за деловыми бумагами.

Узнать полный список участников и расписание выступлений можно на сайте конференции.