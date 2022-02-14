перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На галериста Марата Гельмана* составили протокол из‑за отсутствия маркировки иноганета 15:20
Иван Дорн, Loqiemean и менеджер Монеточки выступят на онлайн-конференции ИМИ 14:38
Кинематографисты выступили против проекта основ госполитики по сохранению традиционных ценностей 14:35
Universal Pictures/YouTube
Вышел трейлер хоррора «Нет» от режиссера Джордана Пила 14:34
МОК отказался от церемонии награждения командного турнира фигуристов на Играх из‑за участия Валиевой 13:56
«Мумий Тролль» выпустил видео на трек «Вертолетики» 13:23
Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине 12:47
Роспотребнадзор создал ультрачувствительную систему для распознавания COVID-19 на ранних стадиях 12:02
SJ Objio/Unsplash
В России выявили 180 456 новых случаев COVID-19 11:56
Эминем, Снуп Догг, Кендрик Ламар, Dr. Dre и Мэри Джей Блайдж выступили в перерыве Супербоула 11:32
Камилу Валиеву допустили до участия в личном турнире Олимпиады 10:22
Минкульт приостановил обсуждение проекта основ госполитики по сохранению традиционных ценностей 10:09
Умер Айван Райтман, режиссер «Охотников за привидениями» и «Джуниора» 9:41
MARVEL Россия/YouTube
«Ты открыл портал между вселенными»: вышел новый трейлер «Доктора Стрэнджа» 9:37
Посмотрите первый тизер сериала по вселенной «Властелина Колец» 8:38
Killing Joke анонсировали новый EP и выпустили трек «Lord of Chaos» — первый за семь лет Вчера в 20:41
«Иноекино» выпустит «Криминальное чтиво» в повторный прокат весной 2022-го Вчера в 19:38
Конькобежка Ангелина Голикова взяла бронзу Олимпиады на 500-метровке Вчера в 18:55
Валиева — в короткой программе Игр, новый альбом Trentemøller и другие новости дня
Вчера в 18:25 дайджест
Умерла озвучившая Умку и Антошку актриса дубляжа Маргарита Корабельникова Вчера в 16:53
Отключить рекламу

Иван Дорн, Loqiemean и менеджер Монеточки выступят на онлайн-конференции ИМИ

Семён Гудошников
Сегодня в 14:38

Институт музыкальных инициатив (ИМИ) проведет 19 февраля бесплатную онлайн-конференцию «Как найти деньги, счастье и аудиторию в музыкальной индустрии». Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Начало конференции в 11.00, прямая трансляция будет доступна на ее сайте и в сообществе ИМИ во «ВКонтакте». Предварительная регистрация для зрителей уже открыта.

На мероприятии известные артисты и профессионалы музыкального бизнеса расскажут, чем индустрия жила в 2021 году и как построить успешную карьеру в современных реалиях.

Среди спикеров: Иван Дорн, Loqiemean, Денис Кукояка из группы «Хлеб», Владимир Гарат из «Френдзоны», директор по развитию музыкальных проектов VK Константин Сидорков, глава музыкальной редакции Spotify в России и СНГ Анна Ерко, менеджер Монеточки, бывший пиар-директор Noize MC и Anacondaz Максим Гну, основатель лейбла «ГОСТ звук» Ильдар Зайнетдинов и многие другие.

Трансляция будет одновременно вестись на трех тематических каналах: «Радость» — о том, как получать удовольствие от музыки и сохранить ментальное здоровье, «Аудитория» — о поиске своей публики и взаимодействии с ней и «Деньги» — о том, как грамотно зарабатывать и следить за деловыми бумагами.

Узнать полный список участников и расписание выступлений можно на сайте конференции.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
поп
«Жара Media Awards»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
хип-хоп
Дензел Карри
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Иван Дорн
Денис Кукояка
Константин Сидорков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить