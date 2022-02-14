Вышел трейлер хоррора «Нет» от режиссера Джордана Пила

Universal Pictures показал трейлер фильма ужасов «Нет» от Джордана Пила. Мировая премьера картины запланирована на 22 июля.
Ролик начинается с истории первой подборки фотографий для создания кинофильма. Это был двухсекундный ролик с чернокожим мужчиной на лошади, который оказался прапрадедушкой голливудской дрессировщицы. В середине видео тон повествования меняется, что‑то начинает происходить в небе, нагнетая страх на местных жителей.
«Джордан Пил нарушил и переосмыслил современный ужас, сняв фильмы „Прочь“ и „Мы“. Теперь он переосмысливает летний фильм с новым поп-кошмаром: масштабной эпопеей ужасов „Нет“», — сказано в описании под трейлером.
В картине снялись Дэниел Калуя («Прочь»), Стивен Ен («Минари»), Барби Феррейра («Эйфория»), Брандон Переа («ОА») и Майкл Уинкотт («Ворон»).