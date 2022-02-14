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Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:47

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряную медаль в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «Коммерсант».

За произвольный танец спортсмены получили 131,66 балла, общая сумма вместе с результатами ритм-танца составила 220,51 балла.

Первое место заняла французская пара Габриелла Пападакис и Гийом Сизерон, которая по итогам двух этапов установила мировой рекорд, набрав 226,98 балла. Бронзу завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (218,02 балла).

7 февраля на Олимпиаде Синицина и Кацалапов также выиграли золото в командном турнире. Однако церемония награждения не состоится из‑за положительного допинг-теста Камилы Валиевой.

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля. Российская сборная выступает под флагом Олимпийского комитета России. Это связано с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства.

В настоящее время в активе сборной Олимпийского комитета России 18 медалей: четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых. В общем командном зачете сборная находится на шестом месте.

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