Роспотребнадзор создал «ультрачувствительную» систему для распознавания COVID-19 на ранних стадиях

В ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора создали детектор COVID-19, позволяющий выявлять заболевание на ранних стадиях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Технология позволяет обнаружить коронавирус при минимальной концентрации, указано в материале Роспотребнадзора. Система представляет собой комплекс белков, одни из которых ответственны за увеличение числа копий исследуемого материала, другие — за распознавание фрагмента генома COVID-19.

Эти компоненты делают разработку ультрачувствительной к вирусу, отмечается в тексте. Один из создателей технологии Александр Тюменцев сообщил, что она может стать основой системы для оперативной диагностики COVID-19 прямо у постели больного.

Также она не требует высокотехнологичного оборудования и у нее невысокие затраты на производство, говорят в Роспотребнадзоре. В будущем разработку могут использовать для создания высокочувствительных диагностических систем нового поколения, чувствительных к новым инфекциям, говорят в ведомстве.

За последние сутки в России выявили 180 456 новых случаев COVID-19 — это на 17 493 меньше, чем вчера. Умерли 683 человека, выздоровели — 97 185.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 412,5 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (79,3 млн), на втором — Индия (42,6 млн). За ними идут Бразилия (27,4 млн), Франция (21,7 млн) и Великобритания (18,3 млн).