Эминем, Снуп Догг, Кендрик Ламар, Dr. Dre и Мэри Джей Блайдж выступили в перерыве Супербоула

Эминем, Снуп Догг, Кендрик Ламар, Dr. Dre и Мэри Джей Блайдж выступили в перерыве финального матча чемпионата NFL, который состоялся на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе.

Шоу началось с выступления Снуп Догга и Dr. Dre на крыше белых зданий. После их песни «California Love» камера переместилась на нижний этаж постройки, где вверх ногами висел неожиданный гость — 50 Cent. Появление рэпера таким образом стало отсылкой к видеоклипу на его хит-сингл «In Da Club».

После выступления артиста на крышу вышла Блайдж с треком «No more time», а за ней Ламар с песней «Alright». После этого часть стены белого здания разрушилась и появился Эминем с хитом «Lose Yourself».

В конце шоу Эминем, Снуп Догг, Кендрик Ламар, Dr. Dre, 50 Cent и Мэри Джей Блайдж совместно исполнили трек «Still D.R.E.». Полное видео можно посмотреть здесь.