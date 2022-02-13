«Иноекино» выпустит «Криминальное чтиво» в повторный прокат весной 2022-го

Кинокомпания «Иноекино» выпустит картину Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» в повторный прокат. Об этом сообщает «Интерфакс».

Старт показов намечен на 31 марта 2022 года. Ленту можно будет увидеть на языке оригинала с русскими субтитрами в кинотеатрах в городах России. В компании не уточнили список регионов, где запланирован прокат.

Вышедшее в 1994 году «Криминальное чтиво» принято считать самым известным и одним из лучших фильмов Тарантино. Он принес режиссеру «Оскар», «BAFTA» и «Золотой глобус» за лучший оригинальный сценарий, «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и еще около сорока кинонаград.

Нелинейное повествование ленты и выбор жанра, где смешивались криминальная драма и черная комедия, спровоцировали множество подражаний во второй половине 1990-х и позднее.

В 2013 году лента была внесена в Национальный реестр фильмов США как имеющая культурное, историческое и эстетическое значение.