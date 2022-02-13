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Российский биатлонист Латыпов взял бронзу Олимпиады в гонке преследования 15:28
Trentemøller выпустил новый альбом «Memoria» 14:59
Канье Уэст передумал делать фит с Kid Cudi для «Donda 2». Все из‑за конфликта с Питом Дэвидсоном 14:50
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Charli XCX/YouTube
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В России выявили 197 949 новых случаев COVID-19 11:46
СМИ: 14 февраля закроется воздушное пространство Украины 11:29
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Валиева — в короткой программе Игр, новый альбом Trentemøller и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 18:25

За последние сутки в России выявили 197 949 новых случаев коронавируса — это на 5817 меньше, чем вчера. Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 20 136.

Российскую фигуристку Камилу Валиеву, в чьей крови ранее нашли триметазидин, включили в список участниц короткой программы Олимпиады. Всемирное антидопинговое агентство проверит окружение спортсменки.

Российские лыжники взяли на Олимпийских играх золото в мужской эстафете. Это первый подобный результат в этой дисциплине за 42 года.

Украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщило, что международные страховые компании официально предупредили собственников самолетов о приостановлении с 14 февраля страховки воздушных судов, необходимой для полетов на Украину. Если решение вступит в силу, в страну и из страны летать не смогут ни украинские, ни иностранные перевозчики.

Украинская певица Алина Паш победила в национальном отборе на «Евровидение» 2022 года. Она исполнит на конкурсе песню «Тiнi забутих предкiв» («Тени забытых предков»).

Канье Уэст заявил, что Кид Кади не появится на альбоме «Donda 2». Причина — дружба Кида с Питом Дэвидсоном, нынешним парнем Ким Кардашьян.

Charli XCX выпустила клип на композицию «Beg for You». В треке можно заметить семпл из электронного хита 2000-х «Cry for You» шведки Петры Марклунд, известной под псевдонимом September.

Trentemøller выложил в сеть новый альбом «Memoria». Несмотря на привычное музыкальное разнообразие и обилие электронных аранжировок, работа тяготеет к дрим-попу и построку, развивая наработки прошлых пластинок «Obverse» и «Fixion».

Британские электронщики Four Tet и Burial опубликовали созданные совместно архивные треки, ранее издававшиеся только на виниле. Это «Moth» 2009 года и «Nova» 2012-го.

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