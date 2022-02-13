Умерла озвучившая Умку и Антошку актриса дубляжа Маргарита Корабельникова

По его словам, Корабельникова ушла из жизни еще в декабре 2021 года, однако до текущего момента эта информация не была обнародована. Капков не сообщил точную дату и не рассказал о причинах смерти.

Российская и советская актриса дубляжа Маргарита Корабельникова скончалась в возрасте 90 лет. Об этом сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

Актриса родилась в 1931 году в Кишиневе. Окончила Театральное училище имени Щукина. Она озвучивала медвежонка Умку и мальчика Антошку в одноименных мультфильмах, Вовку в «Возвращении блудного попугая», Пьеро в «Приключениях Буратино».

Всего на счету Корабельниковой около 130 озвученных ролей. Она удостоена звания «Заслуженной артистки РСФСР».