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Американские ученые выявили белок, который может защищать от шизофрении

Виктория Шанина
Сегодня в 16:38

Профессор Брюс Херринг из Университета Южной Калифорнии вместе со своей командой обнаружили функцию белка SAP-97, способную улучшить существующие методы лечения шизофрении. Статья об их исследовании опубликована в научном журнале Nature Communications.

С риском развития шизофрении связаны десятки генов, но функции многих из них до сих пор неизвестны. Один из таких генов и кодирует SAP-97, нарушения в нем могут заметно увеличить риск болезни — в 40 раз. Херрингу удалось выяснить, как именно действует белок.

Главным достижением исследовательской группы стало определение места действия SAP-97 в мозге — им оказалась область гиппокампа под названием «зубчатая извилина». Область считает одной из ключевых в работе памяти, в основном, эпизодической — она отвечает за хронологию личных воспоминаний о произошедшем и его обстоятельствах. Сбои эпизодической памяти часто бывает одним из симптомов шизофрении.

Белок содержит основные компоненты глутаматергического, опосредованного глутаматом синапса, которые образуют белковый каркас синапсов — место связи между нейронами. Глутамат — основной возбуждающий нейротрансмиттер, передающий нервные сообщения от синапса к следующему нейрону. SAP-97 способен регулировать сигнализацию между нейронами мозга и таким образом влиять на формирование и хранение воспоминаний.

Ученые получили ГМ-линию лабораторных мышей с неработающей копией гена SAP-97, обнаружив аномальную активность именно в зубчатой извилине. Животные продемонстрировали, в том числе, нарушения в работе эпизодической памяти. Исходя из этого было сделано предположение, что в белок способен подавлять избыточную глутаматную активность в гиппокампе, удерживая ее в определенных рамках.

Шизофрения — психическое заболевание, диагностированное у более чем 20 миллионов человек по всему миру. У людей, страдающих шизофренией, наблюдается снижение эмоциональности, нарушения памяти, деперсонализацию и галлюцинации. Природа и механизмы развития болезни до сих пор не до конца изучены.

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