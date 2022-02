Кингсли Бен-Адир сыграет главную роль в байопике про Боба Марли от Paramount

Кинокомпания Paramount Pictures, после практически года поисков, нашла актера, который сыграет Боба Марли в байопике про легенду регги. Им станет британец Кингсли Бен-Адир, известный по роли Малкольма в «Одна ночь в Майами», пишет Deadline.

Режиссером проекта стал Рейнальдо Маркус Грин, снявший «Короля Ричарда». За картину о теннисистках Серены и Винус Уильямс его номинировали на «Оскар-2022», который пройдет в марте этого года.

Сценарий биографического фильма напишет Теренс Винтер («Волк с Уолл-Стрит», «Клан Сопрано»). Продюсерами выступят три члена семьи Боба Марли — его вдова Рита, дочь Седелла и сын Зигги.

Боб Марли — культовый ямайский музыкант, ставший самым известным исполнителем регги. Благодаря его мировому успеху этот стиль в музыке стал очень популярен за пределами Ямайки.

На счету Марли множество популярных синглов. В их числе «Get Up», «One Love», «No Woman, No Cry», «Could You Be Loved», «Buffalo Soldier» и «Jammin’».

В 1981 году, в возрасте 36 лет, Боб Марли умер. У него диагностировали злокачественную меланому на большом пальце ноги, которая развилась после травмы во время игры в футбол.