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Trentemøller выпустил новый альбом «Memoria»

Денис Ламехов
Сегодня в 14:59

Датский музыкант-мультиинструменталист Андерс Трентемеллер, выступающий под именем Trentemøller, опубликовал новый альбом «Memoria». Он появился на стриминговых площадках.

В пластинку вошло 14 треков. Несмотря на привычное для музыканта музыкальное разнообразие и обилие электронных аранжировок, работа тяготеет к дрим-попу и пост-року, продолжая таким образом наработки прошлых альбомов «Obverse» и «Fixion».

«Obverse» был выпущен в 2019 году, предшествовавший ему «Fixion» — в 2016-м. В минувшем году Trentemøller опубликовал трек «No One Quite Like You», записанный совместно с пионером трип-хопа Трики.

В архивном материале «Афиша» писала: «Андерс Трентемеллер уже давно отошел от амплуа электронного музыканта, <…> его концерты — это и вовсе нечто практически стадионного масштаба: с группой он выступает так, как не снилось иным рок-музыкантам. По сути, вживую это настоящий рок и есть — гитара, барабанщик и бас добавляют грува винтажным синтезаторам Андерса, а песни растягиваются на несколько минут — в первую очередь это очень красиво».

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