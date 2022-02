Trentemøller выпустил новый альбом «Memoria»

«Obverse» был выпущен в 2019 году, предшествовавший ему «Fixion» — в 2016-м. В минувшем году Trentemøller опубликовал трек «No One Quite Like You», записанный совместно с пионером трип-хопа Трики.

В архивном материале «Афиша» писала: «Андерс Трентемеллер уже давно отошел от амплуа электронного музыканта, <…> его концерты — это и вовсе нечто практически стадионного масштаба: с группой он выступает так, как не снилось иным рок-музыкантам. По сути, вживую это настоящий рок и есть — гитара, барабанщик и бас добавляют грува винтажным синтезаторам Андерса, а песни растягиваются на несколько минут — в первую очередь это очень красиво».