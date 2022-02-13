Charli XCX выпустила видео на сингл «Beg for You»

Трек записан при участии британской певицы японского происхождения Рины Саваямы. Главный сэмпл в нем принадлежит вышедшему в середине 2000-х хиту «Cry for You» шведской электронной исполнительницы Петры Марклунд, известной под псевдонимом September.

Charli XCX выпустила клип на недавний сингл «Beg for You». Видео появилось в ее ютьюб-аккаунте.

«Beg for You», как и опубликованная в 2021 году песня «Good Ones» войдет в грядущий альбом Charli XCX «Crash». Его релиз намечен на 18 марта.

Последняя пластинка певицы «How I’m Feeling Now» увидела свет в мае 2020-го. Charli XCX записала его во время первой волны самоизоляции. Документальный фильм о создании лонгплея вышел на видеосервисе Hulu.