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Four Tet опубликовал два архивных трека, созданных совместно с Burial

Денис Ламехов
Сегодня в 12:36

Британские электронные музыканты Four Tet и Burial опубликовали созданные совместно архивные треки, ранее издававшиеся только на виниле. Композиции доступны на стриминговых площадках.

Первая из них, «Moth», была выпущена в 2009 году. Другая, под названием «Nova», — в 2012-м.

В конце 2020 года Four Tet и Burial при участии фронтмена Radiohead Тома Йорка опубликовали две совместные песни: «Her Revolution» и «His Rope».

Последняя пластинка Four Tet «Parallel» вышла также в 2020-м. «Тонкоструйная, ритмичная, но при том не танцевальная, но релаксационная электроника. Фоновая? Да, но не совсем. Умиротворяющая? На все сто. „Parallel“ — настоящий памятник умиротворению, идеально подходящий обстоятельствам», — писала об альбоме «Афиша Daily».

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