На «Евровидение-2022» от Украины поедет певица Алина Паш

Артистка исполнит песню «Тiнi забутих предкiв» («Тени забытых предков»). Номер занял первое место в финале отбора, набрав 15 баллов по итогам голосования жюри и зрителей.

Певица Алина Паш победила в национальном отборе от Украины на «Евровидение» 2022 года. Новость появилась на официальном сайте конкурса.

Жюри состояло из трех членов: Джамалы, Тины Кароль и Ярославы Лодыгиной. Помимо Паш в отборе участвовали Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana, Wellboy и Barleben.

Алина Паш в своих композициях сочетает хип-хоп и этнические мотивы. На ее счету три сольных альбома – «Pintea: Gory», «Pintea: Misto» и «РозМова». В 2015 году она заняла третье место в украинском шоу «Х-фактор».

По информации украинского агентства «УНИАН», Алина Паш занесена в список «Миротворец» за посещение Крыма. Эта база появился в Украине в 2014 году, в ней публикуются данные людей, которых авторы портала считают причастными к конфликту в Донбассе и преступлениям против безопасности Украины.

Победителями прошлогоднего «Евровидения» стала итальянская рок-группа Måneskin, поэтому в 2022-м он пройдет в Турине. Конкурс стартует 10 мая и продлится до 14 мая. Исполнитель от России пока не известен.