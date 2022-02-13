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В России выявили 197 949 новых случаев COVID-19

Виктория Шанина
Сегодня в 11:46

За последние сутки в России выявили 197 949 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 5 817 заражений меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений находится Петербург — 20 136 случаев. Следом идут Москва, Подмосковье, Красноярский край, Пермский край, Воронежская и Новосибирская области, Челябинская и Свердловская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 14 133 509. За сутки умерли 706 человек, за все время — 340 248. Выздоровели 101 568 человек, за весь период — 11 235 859. Число госпитализаций за сутки составило 12 653.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 410,8 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (79,3 млн), на втором — Индия (42,6 млн). За ними идут Бразилия (27,4 млн), Франция (21,6 млн) и Великобритания (18,2 млн).

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