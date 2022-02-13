В России выявили 197 949 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 197 949 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 5 817 заражений меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений находится Петербург — 20 136 случаев. Следом идут Москва, Подмосковье, Красноярский край, Пермский край, Воронежская и Новосибирская области, Челябинская и Свердловская области.