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Камилу Валиеву включили в список участниц короткой программы Олимпиады

Виктория Шанина
Сегодня в 10:15

Российская фигуристка Камила Валиева попала в стартовый лист участниц короткой программы в рамках индивидуальных соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине. Список опубликован на официальном сайте соревнований.

По результатам жеребьевки Валиева выступит 26-й по счету. Россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова выйдут на лед под номерами 28 и 29.

Короткая программа пройдет в Пекине 15 февраля. Всего в ней выступят 30 фигуристок. Из них 24 также примут участие в произвольной программе 17 февраля.

8 февраля WADA объявило о временном переносе награждения российских фигуристов, которые взяли золото в командном турнире, из‑за положительного допинг-теста Валиевой. Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что в крови спростменки нашли триметазидин.

Фигуристка была временно отстранена от соревнований. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло отстранение, чтобы Валиева смогла принять участие в индивидуальных соревнованиях в одиночном катании. МОК подал апелляцию на решение РУСАДА.

Заявление будет рассмотрено выездной панелью Спортивного арбитражного суда (CAS) до старта индивидуального турнира. Слушания по делу начнутся 13 февраля в 15.30 по московскому времени. Решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля. После решения CAS Международный союз конькобежцев (ISU) сможет вынести решение по распределению медалей в командном турнире.

Отмечается, что 15-летняя Камила Валиева относится к категории «защищенных спортсменов», которые не достигли 16-летнего возраста. К ним могут применяться более мягкие санкции в случае допинговых нарушений. Так, даже если спортсменка будет признана виновной, она может получить вплоть до предупреждения вместо дисквалификации.

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