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В Пекине впервые за время Олимпиады выпал снег. Ряд стартов перенесли

Виктория Шанина
Сегодня в 9:46

В столице Китая Пекине впервые с начала Олимпийских игр пошел снег. Об этом сообщает ТАСС.

Видимость в городе минимальная. Из‑за непогоды ряд стартов перенесли. Когда соревнования возобновятся, пока неясно.

В Пекине проходят зимние Олимпийские игры 2022 года. Они стартовали 4 февраля и продлятся до 20 февраля.

Российская сборная выступает под флагом Олимпийского комитета России. Это связано с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства. Всего в соревнованиях примут участие 212 российских спортсменов.

В настоящее время в активе сборной Олимпийского комитета России 13 медалей: три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых. В общем командном зачете сборная находится на восьмом месте.

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