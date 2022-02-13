В Самарской области задержали сына замглавы МВД России по делу о даче взятки

В Самарской области задержан Денис Зубов, сын замглавы МВД России Игоря Зубова. Он подозревается по делу о даче взятки, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информацию подтвердил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. По его словам, Дениса Зубова задержали в момент, когда он передавал портфель с 18 млн рублей сотруднику ФСБ в торговом центре.

Помимо Зубова задержаны президент футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и бывший директор нефтяной компании «Межотраслевое объединение „НТП“» Василий Ермаков. Они присутствовали при передаче портфеля и принимали активное участие в обсуждении вопроса.

Как отметил Хинштейн, Карпов в 2016 году был осужден за незаконную добычу и продажу сырой нефти. Ермаков, в свою очередь, фигурировал в уголовном деле о взятках сотрудникам УФСБ. Общая сумма полученных денег составила тогда по материалам дела 118 млн рублей.

Депутат также опубликовал документ, в котором сообщается, что управление Следственного комитета по Самарской области возбудило в отношении задержанных уголовное дело о даче взятки. На сайте СК соответствующей информации пока нет.