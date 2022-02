Выборы президента Туркменистана, Twitch против пошлых ников и другие новости дня

Российские лыжницы выиграли эстафетную гонку на зимних Олимпийских играх в Пекине. В составе команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

В возрасте 88 лет умерла актриса Зинаида Кириенко, известная по ролям в «Тихом Доне» и «Судьбе человека». Ранее ее госпитализировали с коронавирусом.

12 марта в Туркменистане пройдут досрочные президентские выборы. Нынешний глава государства Гурбангулы Бердымухамедов собирается уйти в отставку.

Twitch запретил пользователям делать отсылки к половому акту и наркотикам в никах. В случае нарушения стримерам грозит временная блокировка.

Amazon перестанет оплачивать больничные непривитым сотрудникам, если те заболеют коронавирусом. Исключения сделают только для тех, кто не может вакцинироваться по медпоказаниям или религиозным убеждениям.

Netflix выпустит документальный сериал про Илью Лихтенштейна и его супругу Хизер Морган. В феврале их арестовали по обвинению в краже биткоинов на 4,5 млрд долларов.

«Союзмультфильм» отказался от перезапусков советской анимационной классики. Ребут «Ну, погоди!», трейлер которого раскритиковали в соцсетях, стал последним подобным проектом.

Самый долгий матч в истории видеоигры Age of Empires II завершился спустя 57 часов и 47 минут. Игрока, у которого было больше шансов на победу, просто выкинуло из сервера из‑за проблем с интернетом.

Tesla по просьбе властей США отзывает 578 607 автомобилей из‑за функции «Бумбокс» для воспроизведения звуков через внешний динамик. Ее признали не соответствующей национальным стандартам безопасности.

HBO Max показал трейлер сериала «Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty» от режиссера Адама МакКея. Картина расскажет о баскетбольной команде «Лейкерс» из Лос-Анджелеса и ее успехе в 1980-х.

Лю Сыму из «Шан-Чи и легенды десяти колец» присоединился к актерскому составу фильма «Барби». Картина режиссера Греты Гервиг выйдет в 2023 году.