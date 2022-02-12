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Нидерландская авиакомпания приостановила полеты в Украину из‑за угрозы российского вторжения 19:51
Кэри Фукунага и датский шеф-повар Рене Редзепи снимут документалку про еду для Apple TV+ 19:05
Выборы президента Туркменистана, Twitch против пошлых ников и другие новости дня
18:18 дайджест
На Сицилии началось извержение вулкана Этна 16:57
HBO показал трейлер стильной баскетбольной драмы от Адама МакКея 16:05
В Туркменистане пройдут досрочные выборы президента. Бердымухамедов решил «дать дорогу молодым» 15:45
Peteratkins/Wikimedia Commons
Tesla отозвала почти 600 тыс. автомобилей из‑за функции «Бумбокс» 14:59
В Чертаново прошла массовая встреча москвичей против сноса гаражей и в защиту Битцевского леса 14:52
Самый долгий матч в Age of Empires II завершился спустя 58 часов. Одного из игроков подвел интернет 14:12
Twitch запретил пользователям делать отсылки к половым органам и наркотикам в никах 13:46
Российские лыжницы взяли золото в эстафетной гонке Олимпиады 12:38
Anton Maksimov Juvnsky/Unsplash
В России выявили 203 766 новых случаев коронавируса 12:16
«Миру нужны герои»: DC выпустил тизер со сценами из фильмов, которые выйдут в 2022 году 11:45
Умерла актриса Зинаида Кириенко 10:35
«Союзмультфильм» отказался от перезапуска советской классики 9:53
США считают, что Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля или до конца Олимпиады. Главное 9:13
unrealdutch/Instagram
Netflix выпустит сериал об Илье Лихтенштейне, обвиненном в краже криптовалюты на 4,5 млрд долларов 3:52
Amazon будет оплачивать больничные только сотрудникам, которые прошли вакцинацию от COVID-19 3:16
Главную роль в байопике о Бобе Марли сыграет Кингсли Бен-Адир 2:47
Лю Сыму из «Шан-Чи и легенды десяти колец» сыграет в фильме «Барби». Над ним работает Грета Гервиг 1:52
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Выборы президента Туркменистана, Twitch против пошлых ников и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 18:18

Российские лыжницы выиграли эстафетную гонку на зимних Олимпийских играх в Пекине. В составе команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

В возрасте 88 лет умерла актриса Зинаида Кириенко, известная по ролям в «Тихом Доне» и «Судьбе человека». Ранее ее госпитализировали с коронавирусом.

12 марта в Туркменистане пройдут досрочные президентские выборы. Нынешний глава государства Гурбангулы Бердымухамедов собирается уйти в отставку.

Twitch запретил пользователям делать отсылки к половому акту и наркотикам в никах. В случае нарушения стримерам грозит временная блокировка.

Amazon перестанет оплачивать больничные непривитым сотрудникам, если те заболеют коронавирусом. Исключения сделают только для тех, кто не может вакцинироваться по медпоказаниям или религиозным убеждениям.

Netflix выпустит документальный сериал про Илью Лихтенштейна и его супругу Хизер Морган. В феврале их арестовали по обвинению в краже биткоинов на 4,5 млрд долларов.

«Союзмультфильм» отказался от перезапусков советской анимационной классики. Ребут «Ну, погоди!», трейлер которого раскритиковали в соцсетях, стал последним подобным проектом.

Самый долгий матч в истории видеоигры Age of Empires II завершился спустя 57 часов и 47 минут. Игрока, у которого было больше шансов на победу, просто выкинуло из сервера из‑за проблем с интернетом.

Tesla по просьбе властей США отзывает 578 607 автомобилей из‑за функции «Бумбокс» для воспроизведения звуков через внешний динамик. Ее признали не соответствующей национальным стандартам безопасности.

HBO Max показал трейлер сериала «Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty» от режиссера Адама МакКея. Картина расскажет о баскетбольной команде «Лейкерс» из Лос-Анджелеса и ее успехе в 1980-х.

Лю Сыму из «Шан-Чи и легенды десяти колец» присоединился к актерскому составу фильма «Барби». Картина режиссера Греты Гервиг выйдет в 2023 году.

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