На Сицилии началось извержение вулкана Этна

В ночь с 11 на 12 февраля началось очередное извержение вулкана Этна на итальянском острове Сицилия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).

Извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана на высоте около 2900 метров. Пепел и клубы дыма достигали высоты восьми километров. Всплеск активности прекратился примерно в час ночи.

Из кратера образовались три потока смеси из вулканических газов, пепла и обломков пород. Первые два направились в сторону котловины Валле-дель-Бове, а третий — на юг, все они прошли несколько сотен метров.

На ролике, опубликованном институтом, видно «образование нескольких потоков из‑за обильных выпадений пирокластического материала». Также на нем можно посмотреть, как активность прекращается, а затем возобновляется серией мощных взрывов.