В Туркменистане пройдут досрочные выборы президента. Бердымухамедов решил «дать дорогу молодым»

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил о проведении досрочных президентских выборов 12 марта. Президент заявил, что «необходимо дать дорогу молодым» к управлению государством. Его слова передает информагентство ТДХ.

64-летний Бердымухамедов сказал, что два года назад достиг возраста пророка (63 года) и принял «непростое решение»: он оставит за собой только место председателя верхней палаты парламента — Халк Маслахаты.

Очередные выборы президента в Туркменистане должны были пройти в 2024 году. Reuters называет 40-летнего сына Бердымухамедова Сердара, который сейчас занимает должность вице-премьера, возможным преемником.

Бердымухамедов управляет Туркменистаном с 2006 года. В большинстве случаев его кандидатура на президентских выборах набирала показатель голосов, близкий к 100%. На последних выборах, которые состоялись в 2017 году, он составил 97,69%.