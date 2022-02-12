В Чертаново прошла массовая встреча москвичей против сноса гаражей и в защиту Битцевского леса

Возле метро «Чертановская» в Москве прошла встреча жителей города с депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Парфеновым. Они выступили против ликвидации машиномест в рамках плана по благоустройству Битцевского леса, сообщается на сайте общественного движения «Левый фронт».
Как отмечает организация, на встречу пришли около 1000 человек, включая местных жителей и сторонников КПРФ, «Левого Фронта», Моссовета и других организаций. На месте также дежурила полиция — несколько человек были задержаны за «использование плакатов».
Собравшиеся заявили о недовольстве инициативой столичных властей по благоустройству Битцевского леса. В рамках проекта планируется ликвидировать около 7 тыс. машиномест на стоянках и в гаражных комплексах районов Ясенево, Коньково и Чертаново. Новые места для хранения автомобилей при этом владельцам не предоставят.
«Левый фронт» уверен, что снос гаражей «неизбежно приведет к транспортному „коллапсу“ во дворах жилых домов, куда переместятся машины из ликвидируемых гаражных комплексов». Представители движения предложили остановить тотальный снос, предоставить автовладельцам бесплатные места в новых паркингах либо компенсировать стоимость сносимых гаражей.
Вместе с тем участники встречи выступили против планов по благоустройству самого леса. Они заявили, что власти намерены без согласования с жителями «превратить заповедный лес в типовой парк с „плиточными“ дорожками, стоянками и шашлычными».
Отмечается, что в публичном доступе нет решения органов городских властей и официального проекта благоустройства, а подготовительные работы на территории Битцевского леса уже начались.
«Не только местные жители, но и специалисты бьют тревогу, так как считают, что благоустройство навредит экосистеме и отрицательно скажется на экологической ситуации в городе. Работы такого масштаба приведут к вырубкам деревьев и уничтожению внутри парка различных видов растений и мест обитания животных. Причем опасна не только вырубка деревьев, но и сокращение луговых площадей, где обитает множество видов, занесенных в Красную книгу Москвы», — пишет «Левый фронт».
Участники встречи потребовали отказаться от планов по благоустройству. «Левый фронт» намерен направить соответствующие обращения в Мэрию Москвы, Администрацию Президента и Генпрокуратуру.