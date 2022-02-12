В Чертаново прошла массовая встреча москвичей против сноса гаражей и в защиту Битцевского леса

Возле метро «Чертановская» в Москве прошла встреча жителей города с депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Парфеновым. Они выступили против ликвидации машиномест в рамках плана по благоустройству Битцевского леса, сообщается на сайте общественного движения «Левый фронт».

Как отмечает организация, на встречу пришли около 1000 человек, включая местных жителей и сторонников КПРФ, «Левого Фронта», Моссовета и других организаций. На месте также дежурила полиция — несколько человек были задержаны за «использование плакатов».

Собравшиеся заявили о недовольстве инициативой столичных властей по благоустройству Битцевского леса. В рамках проекта планируется ликвидировать около 7 тыс. машиномест на стоянках и в гаражных комплексах районов Ясенево, Коньково и Чертаново. Новые места для хранения автомобилей при этом владельцам не предоставят.