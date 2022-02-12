Tesla отозвала почти 600 тыс. автомобилей из‑за функции «Бумбокс»

Tesla отзывает 578 607 автомобилей в США из‑за функции «Бумбокс», которая позволяет воспроизводить звуки через внешний динамик. Власти посчитали, что функция не соответствует национальным стандартам безопасности, передает The Guardian.

Проблема заключается в том, что «Бумбокс» работает не только во время стоянки, но и при движении автомобиля. Функция была встроена в систему предупреждения пешеходов (PWS) и позволяла через внешние динамики проигрывать предустановленные и пользовательские звуки.

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) посчитало, что «Бумбокс» — это полноценная уличная аудиосистема, а это противоречит законодательству. Опасность для пешеходов заключается в том, что «Бумбокс» в машинах Tesla может сбивать окружающих с толку и заглушать действительно важные звуки.

Tesla согласилась отключить возможность использования «Бумбокса» во время движения, заднего хода и на нейтральной передаче. Это сделают в онлайн-обновлении системы.

Автомобили Tesla двигаются очень тихо, поэтому дорожные регуляторы в 2019 году заставили компанию установить внешние динамики — это и есть система PWS. Затем Tesla добавила в систему функцию «Бумбокс», которую в основном применяли для розыгрышей.