Самый долгий матч в Age of Empires II завершился спустя 58 часов. Одного из игроков подвел интернет

В ночь с 11 на 12 февраля завершился самый продолжительный матч в истории видеоигры Age of Empires II. Бой длился 57 часов и 47 минут, но в итоге одного из игроков просто выкинуло из сервера из‑за проблем с интернетом, пишет Sportskeeda. Столкновение профессиональных игроков Andre_2i из Румынии и Rubenstock из Финляндии началось 9 февраля. Они решили провести партию в формате «1 на 1», которая обычно длится от 30 до 60 минут. Но в какой‑то момент игра зашла в тупик — оба игрока не имели возможности одержать полную победу, но гордость не позволяла сдаться. Дело в том, что на карте не осталось ресурсов, из‑за чего игроки не могли больше строить атакующие юниты или укреплять оборону. Преимущество по первому фактору было у Rubenstock, но идти в атаку он не мог, потому что оборона замка Andre_2i уничтожила бы его армию.

Поскольку у обоих противников было мало войск, каждую атаку необходимо тщательно планировать, чтобы не потерять оставшуюся защиту. В том числе, они запускали неожиданные атаки, когда соперник начинал терять бдительность от усталости. Но это не помогло — они оказались в равных позициях, и это стало игрой на терпение и выносливость. «Такой и должна быть Age of Empires. Нужно, чтобы каждый игрок пытался не просто задавить противника, а перехитрить его», — заявил Rubenstock. Пару раз оба стримера засыпали в прямом эфире, пока игра продолжала работать. Правда, спать приходилось прямо за столом и в наушниках, чтобы услышать, когда начнется внезапная атака. Спустя 30 часов боя эта история начала привлекать внимание в сети. Появилось даже отдельное обсуждение на Reddit — юзеры начали придумывать, как можно выйти из ситуации. Спойлер: все идеи в итоге раскритиковали.

«Я не играл в Aoe2 несколько лет, но разве они не могут использовать рынок для торговли (с тележками) > генерировать золото > покупать другие ресурсы для создания новых юнитов?»

Зрители прямого эфира на платформе Twitch начали предлагать деньги тому, кто выйдет из игры первым. Но никто не сдался — это уже стало делом принципа. Ситуация начала накаляться, когда появились технические трудности. Финского игрока начал подводить интернет. Пару раз он даже отключался от матча, но ему удавалось вернуться на сервер.

В свою очередь Andre_2i постоянно мешали уведомления об обновлениях Windows. Был риск, что компьютер начнет перезагружаться прямо во время игры. Румынский игрок предложил Rubenstock ничью, но тот отказался, так как был уверен, что у него больше шансов на победу и достаточно свободного времени, чтобы провести в игре еще несколько дней. «Сейчас я занимаюсь только стримингом, поэтому фактически у меня сколько угодно времени на эту игру. Передайте ему это, пожалуйста, пусть он знает. Я могу быть за компьютером хоть неделю, без проблем», — сказал игрок из Финляндии. На 57-м часу игры Rubenstock вновь вылетел из сервиса, но этот дисконнект оказался фатальным. Несмотря на ставки зрителей в пользу финна, победу одержал Andre_2i. Победитель обрадовался завершению матча, отметив, что ему стоит немного поспать. «Честно говоря, я не сильно горел желанием провести еще одну бессонную ночь», — сказал он.

Спустя пару минут после отключения Rubenstock запустил новую трансляцию на Twitch — на экране было только окно игры с сообщением о дисконнекте. В описании к эфиру он написал, что попробует взять реванш.

Разработчики Age of Empires не оставили рекордный по продолжительности матч без внимания. В твиттере появился скриншот со статистикой игры и подписью: «Ты играл, эмм, 98 часов, чтобы умереть вот так?».