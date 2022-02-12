Twitch запретил пользователям делать отсылки к половым органам и наркотикам в никах

Twitch изменил правила в отношении имен пользователей, запретив отсылки на тяжелые наркотики и половым актом. За нарушение — блокировка.

Такие нововведения объяснили стремлением платформы «пресекать притеснения и разжигание ненависти». «Мы убеждены, что они [ники] должны соответствовать универсальным и более высоким стандартам», — говорится в заявлении. Пользователям запрещается делать:

отсылки к половым актам, возбуждению, биологическим жидкостям или гениталиям;

отсылки к тяжелым наркотикам — за исключением алкоголя, табака и марихуаны.

Если имя пользователя на Twitch нарушает новое правило, то аккаунт заблокируют до переименования. И такие случаи уже есть.