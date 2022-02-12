Twitch запретил пользователям делать отсылки к половым органам и наркотикам в никах

Twitch изменил правила в отношении имен пользователей, запретив отсылки на тяжелые наркотики и половым актом. За нарушение — блокировка.
Такие нововведения объяснили стремлением платформы «пресекать притеснения и разжигание ненависти». «Мы убеждены, что они [ники] должны соответствовать универсальным и более высоким стандартам», — говорится в заявлении. Пользователям запрещается делать:
- отсылки к половым актам, возбуждению, биологическим жидкостям или гениталиям;
- отсылки к тяжелым наркотикам — за исключением алкоголя, табака и марихуаны.
Если имя пользователя на Twitch нарушает новое правило, то аккаунт заблокируют до переименования. И такие случаи уже есть.
За соблюдением правил будут следить модераторы и машинное обучение. Пользователям, чей никнейм не соответствует новым порядкам, дадут время на изменения — до 1 марта.