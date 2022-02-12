Российские лыжницы взяли золото в эстафетной гонке Олимпиады

В составе команды выступали Юлия Ступак , Наталья Непряева , Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Спортсменки преодолели дистанцию за 50 минут и 28,3 секунды, отмечает «Интерфакс» .

Лыжницы российской олимпийской сборной выиграли эстафетную гонку 4×5 километров на зимних Играх в Пекине. Об этом в твиттере сообщил Олимпийский комитет России.

🔥🔥🔥🔥🔥 🥇🥇🥇🥇🥇 ААААААААААААААААА! ДААААА!!! ЗОЛОТООООО!!! СТУПАК, НЕПРЯЕВА, СОРИНА И СТЕПАНОВА!!! НАШЕ ТРЕТЬЕ ЗОЛОТО В ПЕКИНЕ!!! ГЕРОИНИ!!! БРАВООООО!!! #Beijing2022 pic.twitter.com/BdLkptKnwA

Второе место в гонке заняли лыжницы из Германии, отставание — 5,3 секунды. Тройку замыкает Швеция с отставанием 18,1 секунды.

По информации издания, это первая победа российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх после соревнований в Турине в 2006 году.

Это третье золото российской сборной на Олимпиаде 2022 года. Также на счету спортсменов четыре серебряные и шесть бронзовых наград. В медальном зачете Россия занимает седьмое место.

Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля. Спустя два дня первое золото для российской сборной заработал лыжник Александр Большунов. Вторую победу принесли фигуристы, однако церемония награждения все еще не состоялась из‑за положительного допинг-теста у 15-летней Камилы Валиевой.