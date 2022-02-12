За последние сутки в России выявили 203 766 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это меньше предыдущего рекордного показателя, который зафиксировали вчера, на 183 случая.
На первом месте по числу заражений находится Петербург — 21 689 случаев. Следом идут Москва, Подмосковье, Красноярский край, Пермский край, Воронежская и Новосибирская области, Челябинская и Свердловская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 13 935 560. За сутки умерли 729 человек, за все время — 339 542. Выздоровели 112 658 человек, за весь период — 11 134 291. Число госпитализаций за сутки составило 18 597.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 409,2 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (79,2 млн), на втором — Индия (42,5 млн). За ними идут Бразилия (27,2 млн), Франция (21,5 млн) и Великобритания (18,2 млн).