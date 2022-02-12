За последние сутки в России выявили 203 766 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это меньше предыдущего рекордного показателя, который зафиксировали вчера, на 183 случая.

На первом месте по числу заражений находится Петербург — 21 689 случаев. Следом идут Москва, Подмосковье, Красноярский край, Пермский край, Воронежская и Новосибирская области, Челябинская и Свердловская области.