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«Миру нужны герои»: DC выпустил тизер со сценами из фильмов, которые выйдут в 2022 году

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:45

Warner Bros. опубликовал короткий тизер, в котором собрал отрывки из сцен предстоящих фильмов вселенной DC. Первым на большие экраны выйдет «Бэтмен».

В видео под названием «Миру нужны герои» можно впервые посмотреть на Дуэйна Джонсона в роли Черного Адама, Крушителя атомов (Ной Сентинео), размеры которого больше зданий, Доктора Фейта (Пирс Броснан) и Циклона (Куинтесса Суинделл). Всех вместе на экранах можно будет увидеть 28 июля.

В ролике также показали отрывки из «Бэтмена» (3 марта), Флэша» (3 ноября) и «Аквамена-2» (15 декабря).

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