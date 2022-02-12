«Миру нужны герои»: DC выпустил тизер со сценами из фильмов, которые выйдут в 2022 году

Warner Bros. опубликовал короткий тизер, в котором собрал отрывки из сцен предстоящих фильмов вселенной DC. Первым на большие экраны выйдет «Бэтмен».

В видео под названием «Миру нужны герои» можно впервые посмотреть на Дуэйна Джонсона в роли Черного Адама, Крушителя атомов (Ной Сентинео), размеры которого больше зданий, Доктора Фейта (Пирс Броснан) и Циклона (Куинтесса Суинделл). Всех вместе на экранах можно будет увидеть 28 июля.