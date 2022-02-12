В возрасте 88 лет умерла актриса Зинаида Кириенко, известная по ролям в «Тихом Доне» и «Судьбе человека». Ранее она попала в больницу с COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Союза кинематографистов.

10 февраля ее сын Максим говорил о плохом самочувствии артистки из‑за «Омикрона» и госпитализации. На фоне болезни Кириенко перенесла инсульт и находилась в реанимации, рассказывали ее родственники.

В 1958 году Зинаида Кириенко окончила ВГИК. Актерскую карьеру она начала в 1950-х и с тех пор снялась в более чем 30 фильмов и сериалов. Среди ее известных ролей — Наталья Мелехова в экранизации романа «Тихий дон», Ирина в фильме «Судьба человека», Марьяна в драме «Казаки», а также колхозница Ефросинья Дерюгина в фильмах «Любовь земная» и «Судьба».

Кириенко работала в Московском драматическом театре имени Пушкина и в Московском драматическом театре на Малой Бронной, с 1961 года — в Театре-студии киноактера.