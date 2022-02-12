«Союзмультфильм» отказался от перезапуска советской классики

«Союзмультфильм» не будет производить ребуты советской анимационной классики. Перезапуск «Ну, погоди!» стал последним подобным проектом, сообщила «Бюллетеню кинопрокатчика» глава студии Юлиана Слащева.

«Союзмультфильму» осталось закончить многосерийный мультфильм «Умка», который создается в партнерстве с Okko, а все остальное будет создаваться в рамках франшиз студии. В качестве примера Слащева привела «Золотой улей», спин-офф сериала «Тайны медовой долины».

Глава «Союзмультфильма» прокомментировала критику в адрес продолжений «Простоквашино» и «Ну, погоди!».

По словам Слащевой, новое «Простоквашино» задумывалось как мультсериал о современных реалиях: Дядя Федор должен был превратиться в «современного парня», а также появлялись младшая сестра и няня «для расширения аудитории». Основываясь на данных телевизионной аудитории, проект имеет высокий рейтинг, уточнила она.

«В случае с „Ну, погоди!“ мы не столкнулись с таким количеством хейта, как с „Простоквашино“, так как долго готовили персонажей и заранее опубликовали трейлер, который и собрал весь негатив», — сказала Слащева. В день публикации ролик набрал 760 лайков и более 3800 дизлайков за несколько часов.