Amazon будет оплачивать больничные только сотрудникам, которые прошли вакцинацию от COVID-19

Компания Amazon объявила, что будет оплачивать больничные своим сотрудникам, заболевшим COVID-19, только в случае, если они прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщило информагентство Reuters.

К 18 марта все работники должны завершить курс прививок, если они хотят сохранить право на оплачиваемый больничный при заражении COVID-19. Уже прошедшие полную вакцинацию сотрудники смогут работать без масок начиная с 11 февраля.

Руководство Amazon объяснило решение о частичной отмене масочного режима рекомендациями медицинских экспертов. Число случаев заражения коронавирусом в США снижается, а уровень вакцинации растет, отметили в компании.

При этом в Amazon подчеркнули, что сотрудники имеют возможность не прививаться из религиозных убеждений. В этом случае они сохранят право на оплачиваемый больничный. Также отсутствие вакцинации не скажется на персонале с официальным медотводом.

Всем остальным работникам, добровольно отказавшимся от прививок, в случае заболевания COVID-19 предлагают взять неоплачиваемый больничный сроком на неделю.

Ранее меры предосторожности, которые были введены в Amazon во время пандемии, были раскритикованы рядом служащих. Персонал жаловался на то, что компания недостаточно заботится о здоровье и безопасности людей.