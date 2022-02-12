Лю Сыму из «Шан-Чи и легенды десяти колец» сыграет в фильме «Барби». Над ним работает Грета Гервиг

Канадский актер Лю Сыму, известный по главной роли в фильме Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец», присоединится к актерскому составу нового проекта Греты Гервиг — «Барби». Об этом сообщил Deadline.

Детали сюжета картины, в том числе роль Лю Сыму, держатся в секрете. Известно, что помимо Лю Сыму, в фильме снимутся Марго Робби (она сыграет Барби), Райан Гослинг (он предстанет в образе Кена) и звезда «Дурнушки Бетти» Америка Феррера.

Сценарий фильма написала Гервиг в соавторстве с Ноем Баумбахом. Продюсерами ленты выступают Робби, Том Акерлей, Робби Бреннер, Дэвид Хейман, Джози МакНамара и Йнон Крейз. Разработкой проекта занимаются Warner Bros., LuckyChap Entertainment и Mattel Films.

Подробности о том, какие персонажи из линейки производителя игрушек Mattel появятся в грядущей картине, пока не разглашаются. Премьера «Барби» запланирована на 2023 год.

Лю Сыму сыграл в первом азиатском фильме Marvel в 2021 году. До этого он появлялся на экране в сериалах «Дурная кровь», «Пространство», «Слэшер» и «Темное дитя». Кроме того, актер участвовал в написании сценария к сериалу «Кровь и вода», а также снимал короткометражные фильмы как режиссер.

Прорыв Греты Гервиг случился после выхода фильмов «Леди Берд» в 2017 году и «Маленькие женщины» в 2019 году. Суммарно две картины удостоились 11 номинаций на «Оскар», включая премию за лучшую режиссуру, и одной победы.