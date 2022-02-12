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Авторы музыки к Halo судятся с Microsoft. Они требуют отложить выход сериала по игре

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:19

Авторы музыки к первым четырем частям игровой франшизы Halo Мартин О’Доннел и Майкл Сальватори судятся с Microsoft из‑за якобы невыплаченной компенсации за использование их сочинений. Об этом композиторы рассказали изданию Eurogamer.

Они намерены добиться временного запрета на выход сериала по игре, премьера которого намечена на 24 марта. Шоу должно появиться на стриминговом сервисе Paramount+, однако О’Доннелл и Сальватори хотели бы, чтобы релиз был отложен до суда.

Музыканты высказали свои претензии с Microsoft еще в 2020 году, однако разбирательство все еще не дошло до суда. Композиторы и компания пытаются договориться о мирном и досудебном разрешении спора о правах на музыку.

По заверению Microsoft, О’Доннелл и Сальватори работали по контракту и, согласно ему, передали авторство на композиции компании. Композиторы же считают, что Microsoft нарушила условия договора, ведь первые треки были созданы в 1999 году, когда авторы еще не состояли в штате.

«Когда я подписывал свой трудовой договор с Microsoft, я добавил в него приложение о том, что музыка к Halo до сих пор предоставлялась по лицензии и принадлежит O’Donnell Salvatori Inc., а сам я — композитор и член ASCAP (Американского общества композиторов, авторов и издателей). И так и должно быть впредь», — сказал О’Доннелл.

Он утверждает, что представители Microsoft пообещали позднее «разобраться с лицензией», когда определятся, «сколько из уже написанного вообще попадет в Halo». Композитор рассчитывал, что право решать, как музыка используется в игре, останется за ним.

Когда создатели игры решили выпустить саундтрек отдельно, компания заключила с авторами новый контракт. Согласно ему, им причислялись 20% роялти со второстепенной продукции, в том числе продажи саундтреков и использование их в рекламе.

Microsoft должна была предоставлять Сальватори и О’Доннеллу отчетность о прибыли, однако этих документов музыканты не получили. В связи с этим они считают, что им недоплачивали. Кроме того, компания не уведомляла композиторов о перезаписи музыки, хотя была обязана.

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