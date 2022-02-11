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В США выпустили кроссовки с подошвой, сделанной из одуванчиков

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:38

Американская компания Cole Haan выпустила кроссовки с подошвой, сделанной из одуванчиков. Модель под названием Generation Zerogrand II можно приобрести за 130 долларов. Об этом сообщил Inc. Russia.

Из корней цветов под воздействием тепловой обработки выделили природный латекс, после чего его смешали с полимером ЭВА. В итоге получился материал, пригодный для изготовления обувной подошвы.

Такая технология производства позволяет оставить только биоотходы, отметил президент Cole Haan Дэвид Мэддокс. Таким образом, одуванчики могут стать экологичной заменой привычному каучуку.

Каучуковые плантации считаются одним из главных факторов обезлесения. С 2000 по 2016 год площадь земель, отведенных под них, выросла вдвое — до 12,9 млн гектаров. Чтобы справиться с негативным воздействием промышленности на природу, бренды исследуют новые технологии.

Например, Nike и adidas начали использовать для производства новых кроссовок переработанные материалы от старых моделей. Их измельчают и пускают на создание новой обуви. Инновация Cole Haan может стать другим важным шагом в программах устойчивого развития.

«Преимущество одуванчиков в том, что они являются возобновляемым ресурсом, который растет быстро и в большом количестве. Одуванчики растут в районах, где вы не можете выращивать другие растения. Вам не нужно вырубать большие рощи деревьев, чтобы вырастить их», — сказал Мэддокс.

По его словам, содержание одуванчика в подошве кроссовок Generation Zerogrand II «намного превышает 25%», но компания называет заниженную цифру, так как четверть — это «порог, понятный потребителям».

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