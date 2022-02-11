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Ридли Скотт спродюсирует сериал «Бегущий по лезвию 2099» для Amazon

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:05

Британский режиссер Ридли Скотт выступит исполнительным продюсером сериала «Бегущий по лезвию 2099» — продолжения его ленты «Бегущий по лезвию» и картины Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049». Об этом сообщил Deadline.

Проект будет разрабатывать кинокомпания Amazon Studios. Сценаристом и еще одним исполнительным продюсером шоу станет Силка Луиза, выступавшая шоураннером сериала «Сияющие».

В данный момент команда набирает других сценаристов, которые займутся разработкой сериала. Какие режиссеры будут заняты в «Бегущем по лезвию 2099», пока неизвестно. Источники издания утверждают, что часть эпизодов может снять сам Скотт, если шоу получится успешным.

Оригинальный фильм «Бегущий по лезвию» был выпущен Скоттом в 1982 году по роману Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Действие картины разворачивается в антиутопическом Лос-Анджелесе в 2019 году, в котором живут синтетические люди — репликанты.

В 2017 году у ленты появился сиквел, снятый Дени Вильневом. В нем к своим ролям вернулись Харрисон Форд и Джеймс Олмос. Главную роль исполнил Райан Гослинг. Также в фильме снялись Ана де Армас, Дейв Баутиста и Джаред Лето.

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