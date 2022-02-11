Эд Ширан и Тейлор Свифт выпустили альтернативную версию «The Joker and the Queen»

Ширан также опубликовал клип, в котором снялись уже подросшие дети из ролика на совместную песню музыкантов «Everything Has Changed» . Он был выпущен восемь лет назад.

«Мы с Тейлор впервые встретились, написали и записали нашу первую песню в 2012 году, десять лет назад, и для меня большая честь, что она исполнила эту песню. Она не только лучшая певица и автор песен в мире, но и очень близкий друг, мне очень повезло, что она есть в моей жизни», — отметил артист.

В конце октября Эд Ширан выпустил новый альбом «=» («Equal»), который он называет самым любимым в своей карьере. На нем 14 треков, включая ранее вышедшие синглы «Shivers», «Visiting Hours» и «Bad Habits». Последний возглавил музыкальные чарты Австралии, Канады и Великобритании, а также занял вторую строчку в США.