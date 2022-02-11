Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать канал «Дон-24»

Роскомнадзор направил YouTube официальное требование разблокировать канал «Дон-24». Об этом сообщила в своем телеграм-канале директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Она отметила, что YouTube запретил каналу трансляцию суда о признании геноцидом народов СССР преступлений немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. Эти действия Лига безопасного интернета считает цензурой.

«Лига безопасного интернета считает подобные действия со стороны видеохостинга цензурой в отношении российских СМИ и попыткой скрыть историческую правду о действиях фашистов в годы Великой Отечественной войны», — пояснила Мизулина.

Заседание Ростовского областного суда состоялось в четверг. Телеканал «Дон-24» не смог провести трансляцию процесса на своем основном канале и был вынужден задействовать резервный аккаунт на YouTube.