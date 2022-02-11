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ВОЗ: пандемия далека от завершения из‑за новых штаммов COVID-19

Денис Ламехов
Сегодня в 17:35

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила, что пандемия далека от завершения из‑за того, что на планете будут появляться новые штаммы коронавируса. Ее слова передает ТАСС.

Сваминатан отметила, что новые варианты вируса будут «многочисленными». Она добавила, что ежедневно умирает около 11–12 тыс. зараженных COVID-19, в основном это люди, не прошедшие вакцинацию, пишет «Коммерсант».

За последние сутки в России впервые выявили более 200 тыс. новых случаев коронавируса. Предыдущий максимальный показатель составлял 197 076 случаев и был зафиксирован вчера.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 406,8 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (79 млн), на втором — Индия (42,5 млн). За ними идут Бразилия (27,1 млн), Франция (21,3 млн) и Великобритания (18,1 млн).

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