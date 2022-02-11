ЦБ лишил лицензии расчетный банк WebMoney. С 11 февраля все операции по кошелькам недоступны

11 февраля Центробанк отозвал лицензию на проведение операций у «Консервативного коммерческого банка» (ККБ) — расчетного банка системы переводов WebMoney. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Причиной для такого решение стало регулярное нарушение закона о противодействии отмыванию незаконных доходов, а также нарушал требования законодательства о финансировании терроризма, отмечается в релизе. Вместе с тем банк нарушал регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты Центробанка.

Отмечается, что за последний год ЦБ не раз применял предупреждающие меры в отношении ККБ. В частности, были введены ограничения на осуществление отдельных операций.

«Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание „теневого“ игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — сказано в сообщении регулятора.

Вкладчикам ККБ вернут средства и доходы по депозитам, но в сумме не более 1,4 млн рублей на одного человека. Выплатой средств займется «Агентство по страхованию вкладов», временная администрация агентства будет управлять банком до назначения ликвидатора или конкурсного управляющего.

На фоне отзыва лицензии WebMoney сообщила, что с 11 февраля все операции по российским кошельками не будут доступны. Средства на них будут заморожены, но позже они вернутся владельцам. Претензии Центробанка в компании назвали «надуманными».