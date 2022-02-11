Видео дня: официальная церемония повышения до сержанта армии США в бассейне

В мероприятии приняли участие главнокомандующий и другие солдаты — всего девять человек. Все они стояли по пояс в воде.

В США солдат выбрал бассейн местом официальной церемонии повышения до сержанта — американская армия позволяет провести событие в абсолютно любом месте. Ролик опубликовал пользователь Reddit с ником yeahthingsarefine.

Ролик быстро стал вирусным на платформе. За один день его оценили более 120 тыс. человек и 2500 — прокомментировали. Вот некоторые из ответов.

«Не могу поверить, что командир подписался на это. Слишком весело», — Lol_A_White˾Boy.

«Мой друг устроил церемонию в баре, а офицер, который его повышал, был его старым другом. Клятву он давал на книге о Гарри Поттере», — fatpad00.

«Не знаю, что это такое, но это самое глупое из всего, что я когда‑либо видел. Я не могу перестать смеяться», — Cosmic_Hitchhiker.