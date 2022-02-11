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На карте «Яндекс.Заправок» появились 60 станций для зарядки электромобилей в Москве

Денис Ламехов
Сегодня в 11:40

На карте «Яндекс.Заправок» появились 60 московских станций для зарядки электромобилей. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.

Это станции, размещенные столичной мэрией в рамках проекта «Энергия Москвы». Владельцы электрокаров получили возможность найти ближайшую станцию, проверить ее доступность, забронировать и построить до нее маршрут.

Чтобы зарядить электромобиль, необходимо подключить к нему кабель и перейти из «Яндекс.Заправок» в приложение «Московский транспорт». Затем выбрать станцию, тип разъема зарядного устройства, а также указать время сессии. Ее можно завершить раньше времени.

Также в «Яндекс.Заправках» доступны семь других зарядок — у Даниловского рынка и на подземной парковке универмага «Цветной». Платить на них нужно только за парковку.

«Яндекс» пишет, что позднее станции появятся в других приложениях компании: «Картах» и «Навигаторе».

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