Собянин: пик заболеваний «Омикроном» в Москве прошел

В Москве прошел пик заболеваний «Омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом в своем личном блоге сообщил мэр города Сергей Собянин.

По словам Собянина, хотя показатели заболеваемости все еще высокие, столичная медицина справляется с нагрузкой. За прошлую неделю медики провели приемы и консультации с больными ОРВИ и ковидом более 780 тыс. раз, а в конце января это значение могло достигать 800 тыс. — это рекорд за всю историю московского здравоохранения.

Прием пациентов в поликлиниках идет практически без очередей. Выезд врача на дом осуществляется в течение суток. В последние дни число обращений к врачам начало сокращаться, поэтому с 14 февраля поликлиники начнут увеличивать объемы плановой помощи, сказал мэр.

В ближайшее время, отмечает Сергей Собянин, появится возможность уделять больше внимания пациентам, которые нуждаются в более тщательном подходе. В случае заболевания ковидом москвичей старше 65 лет врачи будут принимать на дому.

10 февраля в России выявили рекордный прирост заболевших — за сутки было зафискировано 197 076 новых случаев коронавируса. Суточные показатели начали резко расти в конце января — еще 21 января эта цифра составляла 49 тыс. случаев.