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На Манхэттене построили дом из переработанных отходов

Виктория Шанина
Сегодня в 9:22

На Манхэттене появился дом, получивший название The West, и он состоит из переработанных строительных отходов. Это совместный проект голландского архитектурного бюро Concrete и компании по созданию кирпичей из мусора StoneCycling, пишет Fast Company.

Главная особенность здания — в его кирпичах, которые на 60% состоят из переработанных керамических унитазов, черепицы и стали. Всего фасад The West содержит почти 580 тыс. фунтов (263 тыс. килограммов) строительного мусора и промышленных отходов.

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Вблизи каждый кирпич выглядит по-своему. Некоторые гладкие, другие внешне и наощупь похожи на наждачную бумагу, а какие‑то имеют крошечные кратеры. Тем не менее, все они были вручную покрыты тонким слоем стеклянных частиц, благодаря чему дом блестит на солнце.

Тип отходов определяет оттенок и текстуру кирпича. Цвет может быть как фисташковым, так и приближенным к простому серому. Чтобы создать «трюфельный оттенок» для дома на Манхэттене пришлось добавить отходы из сталелитейной промышленности.

Concrete выбратала переработанные кирпичи, потому что они выглядят несовершенными — это придает зданию историческую точность и помогает вписаться в окружающую среду.

«У этого района такая ухабистая и грубая история. Мы чувствовали, что хотим создать связь как с прошлым, так и с будущим», — сказал основатель бюро Эрикьян Вермелен.

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