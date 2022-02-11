Крупнейший черный алмаз в мире продали на аукционе. За «Энигму» заплатили криптовалютой

На торгах Sotheby’s продали самый крупный черный алмаз в мире — «Энигму». Новый владелец драгоценного камня заплатил за свою покупку криптовалютой, стоящей около 4,3 млн долларов. Об этом аукционный дом сообщил в твиттере.
В какой именно криптовалюте был сделан перевод, не разглашается. Предприниматель Ричард Харт признался, что обладателем Энигмы стал именно он. Он заявил, что переименует бриллиант в HEX.com в честь своей компании.
«Энигма» имеет 55 граней и весит 555,55 карата. В течение последних 20 лет бриллиант принадлежал человеку, который не выставлял его на обозрение. По какой причине прежний владелец решил продать алмаз, неизвестно.
В аукционном доме «Энигму» называли «редчайшим из известных человечеству космических чудес, возраст которого составляет миллиард лет». Камень был огранен бывшим обладателем, тот купил его в 1999 или 2000 году в необработанном виде, тогда алмаз весил более 800 карат.
«Энигма» относится к редкой разновидности алмазов «карбонадо». Их возможно обнаружить в Бразилии и Центральной Африке, но это происходит крайне редко. В составе таких алмазов содержится минерал осборнит, встречающийся в метеоритах.