Крупнейший черный алмаз в мире продали на аукционе. За «Энигму» заплатили криптовалютой

На торгах Sotheby’s продали самый крупный черный алмаз в мире — «Энигму». Новый владелец драгоценного камня заплатил за свою покупку криптовалютой, стоящей около 4,3 млн долларов. Об этом аукционный дом сообщил в твиттере.

В какой именно криптовалюте был сделан перевод, не разглашается. Предприниматель Ричард Харт признался, что обладателем Энигмы стал именно он. Он заявил, что переименует бриллиант в HEX.com в честь своей компании.