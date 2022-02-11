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YouTube намерен развивать метавселенную. В планах компании — работа над иммерсивностью игр

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:23

Видеохостинг YouTube планирует развивать метавселенную на своей платформе. В планах YouTube в первую очередь — создание игр. Об этом компания рассказала в своем блоге.

Команда YouTube хотела бы добиться большей иммерсивности в играх, «сделать их более живыми». «Мы взволнованы возможностью увидеть, как мы могли бы превратить эти виртуальные миры в реальность для зрителей», — отметил глава контроля производства Нил Мохан.

Нововведения находятся в данный момент в начальной стадии разработки, отметил Мохан. Он также сообщил, что YouTube будет ориентироваться на технологии блокчейна и NFT и позволит авторам контента зарабатывать новыми способами.

Кроме того, в 2022 году YouTube намерен работать над улучшенной и более удобной трансляцией контента на телевизорах, более плавным и комфортным интерфейсом платформы и новыми возможностями прямых трансляций — они смогут стать совместными.

На платформе также появятся новые способы редактирования видео, они будут созданы специально для поддержки раздела с короткими вертикальными роликами Shorts. Также авторы получат возможность отвечать на комментарии пользователей в формате видео.

Сами комментарии претерпят изменения: из разрешат привязывать к определенному моменту в ролике. Помимо этого, YouTube продолжит изучать способы продажи товаров на площадке, причем и в Shorts, и даже в прямых трансляциях.

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