Стинг продал права на свои песни Universal Music Group за 250 млн долларов

Британский музыкант Стинг продал права на все свои песни звукозаписывающей компании Universal Music Group. Сделка обошлась примерно в 250 млн долларов. Об этом сообщили «Русская служба Би-би-си» и ТАСС.

Компания получила права на мастер-копии всех композиций певца, в том числе треков из его последнего альбома «The Bridge». Также UMG приобрела права на всю музыку, записанную Стингом в составе группы The Police. Издательские права на песни переходят Universal Music Publishing Group

«Для меня очень важно, чтобы у моего творческого наследия был дом, где его ценят и уважают — не только для того, чтобы по-новому общаться с преданными поклонниками, но и для того, чтобы познакомить с моими песнями новую аудиторию, музыкантов и поколения», — сказал Стинг.

Ранее Warner Music Group приобрела каталог песен Дэвида Боуи, он стоит примерно столько же, сколько и активы Стинга. За эту же сумму в прошлом году Sony купила каталог Пола Саймона. UMG в январе продала Sony также права на треки Боба Дилана.