Брэд Питт флиртует с Сандрой Баллок в трейлере «Затерянного города»

В сети появился новый трейлер приключенческой комедии «Затерянный город», в которой снялись Сандра Баллок, Ченнинг Татум, Дэниел Рэдклифф и, как оказалось, Брэд Питт. Видео опубликовали на ютьюб-канале Paramount Pictures.
Ролик представляет главных героев фильма — писательницу Лоретту Сейдж (Баллок), похитившего ее эксцентричного миллионера (Рэдклифф) и модель Алана, который отправляется в путешествие по тропикам, чтобы спасти Лоретту.
Трейлер показывает встречу Лоретты с Аланом и их комичные попытки уйти от преследования. Также видео показывает Брэда Питта в роли привлекательного героя-любовника и сына метеоролога, который, кажется, также хочет помочь писательнице.
В «Затерянном городе» также снялись Да’Вин Джой Рэндольф, Оскар Нуньес, Патти Харрисон и Боуэн Янг. Сюжет фильма основывается на рассказе Сета Гордона. Сценарий написали Орен Узиэль, Дана Фокс и братья Адам и Аарон Ни.
Последние выступили также режиссерами картины. Продюсировали проект Баллок, Фокс, Лиза Чейзин, Джей Джей Хук, Джулия Ганн и Маргарет Чернин. Премьера фильма в кинотеатрах намечена на 25 марта.