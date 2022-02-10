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Брэд Питт флиртует с Сандрой Баллок в трейлере «Затерянного города»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:41

В сети появился новый трейлер приключенческой комедии «Затерянный город», в которой снялись Сандра Баллок, Ченнинг Татум, Дэниел Рэдклифф и, как оказалось, Брэд Питт. Видео опубликовали на ютьюб-канале Paramount Pictures.

Ролик представляет главных героев фильма — писательницу Лоретту Сейдж (Баллок), похитившего ее эксцентричного миллионера (Рэдклифф) и модель Алана, который отправляется в путешествие по тропикам, чтобы спасти Лоретту.

Трейлер показывает встречу Лоретты с Аланом и их комичные попытки уйти от преследования. Также видео показывает Брэда Питта в роли привлекательного героя-любовника и сына метеоролога, который, кажется, также хочет помочь писательнице.

В «Затерянном городе» также снялись Да’Вин Джой Рэндольф, Оскар Нуньес, Патти Харрисон и Боуэн Янг. Сюжет фильма основывается на рассказе Сета Гордона. Сценарий написали Орен Узиэль, Дана Фокс и братья Адам и Аарон Ни.

Последние выступили также режиссерами картины. Продюсировали проект Баллок, Фокс, Лиза Чейзин, Джей Джей Хук, Джулия Ганн и Маргарет Чернин. Премьера фильма в кинотеатрах намечена на 25 марта.

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