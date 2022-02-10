Брэд Питт флиртует с Сандрой Баллок в трейлере «Затерянного города»

В сети появился новый трейлер приключенческой комедии «Затерянный город», в которой снялись Сандра Баллок, Ченнинг Татум, Дэниел Рэдклифф и, как оказалось, Брэд Питт. Видео опубликовали на ютьюб-канале Paramount Pictures.

Ролик представляет главных героев фильма — писательницу Лоретту Сейдж (Баллок), похитившего ее эксцентричного миллионера (Рэдклифф) и модель Алана, который отправляется в путешествие по тропикам, чтобы спасти Лоретту.